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Мэр Пензы не видит проблемы в уходе «Зенита» из профессиональной лиги

15:10 | 30.03.2018 | Спорт

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев считает, что переход клуба «Зенит» из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в любительскую не является проблемой.

Мэр Пензы не видит проблемы в уходе «Зенита» из профессиональной лиги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он сравнил ситуацию в нем с положением дел в пензенском регбийном клубе «Империя», в котором со школьного возраста готовят игроков уровня сборной России.

«Нам не стыдно говорить, что это наш муниципальный клуб. Футбольный клуб […] должен быть таким же», — сказал глава городской администрации в ходе 43-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 марта.

Виктор Кувайцев добавил, что в силу обстоятельств «Зенит» покинул ПФЛ в год 100-летия пензенского футбола.

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«Мы пензенский футбол когда-то утратили за счет тех легионеров, про которых сейчас говорят. Мы не имеем ни результата, ни гордости за свой футбол. А главное, вы смотрите, что происходило — у нас есть большое количество тренеров, которые растят наших юных футболистов. Их берут в другие клубы играть по достижении определенного возраста и мастерства, а у нас заполнить места в команде некому, если ушел один-другой легионер. Поэтому сейчас будет все под контролем нашего муниципалитета», — добавил мэр.

Виктор Кувайцев напомнил, что в бюджете Пензы предусмотрены расходы на детский и юношеский спорт, а также на содержание тренировочной базы — обновленного стадиона «Зенит», и выразил мнение, что тем самым созданы все условия, чтобы рассчитывать на хороший результат.

«Да, мы ушли в третий дивизион. А что мы имели во втором дивизионе группы «Центр»? Мы имели из 14 команд 13-е место и имели славу, что у нас футболист получает по 90 тыс. [рублей]. А что это за футболисты? А кто пришел на стадион их поддержать? Да никто, потому что их в Пензе не знают, у них чувства гордости за город нет, у них ответственности нет ни перед кем», — сказал он.
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