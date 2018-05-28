Пензенские студенты помогут врачам скорой помощи во время ЧМ Спорт

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Студенты медицинского института Пензенского государственного университета (ПГУ), владеющие английским языком, как ожидается, помогут врачам скорой помощи, выполняя функции переводчиков при общении с иностранными футбольными болельщиками, которые приедут в Россию на чемпионат мира. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Юрий Денисов.

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«Планируем также привлечь медиков, которые обучаются в ПГУ, для того, чтобы они работали — кто со знанием английского языка — в скорой помощи. Они более, наверное, правильно будут, профессионально доводить информацию до врачей, переводя с английского языка», — сказал он, докладывая о подготовке к масштабным соревнованиям в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 28 мая.

Юрий Денисов добавил, что от филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала А.В. Хрулева будут привлечены три переводчика с фарси — официального языка Ирана, двое с португалького и один с испанского.

«У нас проблемы сейчас с испанским языком из-за того, что инспаноязычная диаспора будет очень большой в Пензенской области», — отметил зампред областного правительства.