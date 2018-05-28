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Пензенские студенты помогут врачам скорой помощи во время ЧМ

12:25 | 28.05.2018 | Спорт

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Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Студенты медицинского института Пензенского государственного университета (ПГУ), владеющие английским языком, как ожидается, помогут врачам скорой помощи, выполняя функции переводчиков при общении с иностранными футбольными болельщиками, которые приедут в Россию на чемпионат мира. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Юрий Денисов.

Пензенские студенты помогут врачам скорой помощи во время ЧМ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Планируем также привлечь медиков, которые обучаются в ПГУ, для того, чтобы они работали — кто со знанием английского языка — в скорой помощи. Они более, наверное, правильно будут, профессионально доводить информацию до врачей, переводя с английского языка», — сказал он, докладывая о подготовке к масштабным соревнованиям в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 28 мая.

Юрий Денисов добавил, что от филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала А.В. Хрулева будут привлечены три переводчика с фарси — официального языка Ирана, двое с португалького и один с испанского.

«У нас проблемы сейчас с испанским языком из-за того, что инспаноязычная диаспора будет очень большой в Пензенской области», — отметил зампред областного правительства.

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