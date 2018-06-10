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Мячи с отпечатками лап пензенских волчат Забиваки и Фифы подарят сборной России

14:09 | 10.06.2018 | Спорт

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Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. Мячи с отпечатками лап волчат Забиваки и Фифы, которые родились в пензенском зоопарке 1,5 месяца назад, планируется подарить национальной сборной и оргкомитету чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации студенческих спортивных клубов России.

Мячи с отпечатками лап пензенских волчат Забиваки и Фифы подарят сборной России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Футбольные мячи сделают уникальными в пензенском зоопарке 13 июня. Сначала молодым волкам — брату и сестре — дадут поиграть со спортинвентарем, а затем нанесут на лапы безопасную краску и поставят отпечатки.

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Организаторы намерены также помочь зоопарку в сборе средств на ремонт, показав видеоотчет на большом светодиодном экране в ходе закрытия континентального турнира по футболу АССК России, которое состоится 14 июня в 17.00 на Юбилейной площади.

Средства, которые предложат пожертвовать зрителям, будут направлены на благоустройство вольеров для Фифы и Забиваки, вместе с которыми в пензенском зверинце содержатся их родители и еще трое братьев и сестер.

Один из мячей с отпечатками разыграют среди присутствующих на закрытии турнира, сообщает пресс-служба ассоциации студенческих спортивных клубов России.

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