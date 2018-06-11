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Пензенская пловчиха завоевала «бронзу» на турнире «Mare Nostrum»

08:53 | 11.06.2018 | Спорт

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Франция, 11 июня 2018. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Анастасия Фесикова завоевала бронзовую медаль во второй день французского этапа международного турнира по плаванию «Mare Nostrum», 10 июня.

Пензенская пловчиха завоевала «бронзу» на турнире «Mare Nostrum»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она проплыла дистанцию 100 метров на спине за 1 минуту 0,1 секунды.

Еще одна российская спортсменка Дарья Устинова выполнила заплыв за 1 минуту 1,82 секунды.

Победу одержала Мия Нильсен (Mie Nielsen) из Дании с результатом 59,88 секунды.

Второй к финишу пришла представительница Канады Тэйлор Рук (Taylor Ruck), она преодолела дистанцию за 59,97 секунды, сообщается на сайте ЦСП.

«Бронза» на стометровке стала второй медалью Анастасии Фесиковой на стартовом этапе турнира «Mare Nostrum» во Франции. За день до этого спортсменка одержала победу на дистанции 50 метров на спине.

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