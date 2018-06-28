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Валерия Белова из Пензы в паре с Анной Чуйнышеной победила на первенстве Европы

09:43 | 28.06.2018 | Спорт

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Хельсинки, 28 июня 2018. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Валерия Белова и Анна Чуйнышена из Санкт-Петербурга победили на юниорском первенстве Европы по прыжкам в воду в столице Финляндии в среду, 27 июня.

Валерия Белова из Пензы в паре с Анной Чуйнышеной победила на первенстве Европы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их выступление в синхронных прыжках судьи оценили в 242,76 балла. Второе место заняли спортсменки из Италии, третье — из Великобритании.

В индивидуальных прыжках с вышки среди юниорок также отличились представительницы Пензенской области. Ирина Асташкина завоевала серебряную медаль с результатом 382,15 балла, а Валерия Белова стала четвертой, набрав 359,75 балла.

Первое и третье места на пьедестале в этой дисциплине заняли прыгуньи в воду из Германии, сообщается на сайте ЦСП.

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