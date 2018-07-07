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Фан-зона на Юбилейной площади Пензы возобновила работу перед матчем сборных РФ и Хорватии

09:05 | 07.07.2018 | Спорт

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Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Фан-зона на Юбилейной площади в Пензе, где в разгар чемпионата мира по футболу FIFA был демонтирован большой экран для трансляции матчей, возобновила свою работу перед встречей сборных России и Хорватии в рамках четвертьфинала в субботу, 7 июля.

Фан-зона на Юбилейной площади Пензы возобновила работу перед матчем сборных РФ и Хорватии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты произвели монтаж экрана накануне.

Ожидается, что трансляция с сочинского стадиона «Фишт» начнется в 21.00.

Отечественная футбольная команда пробилась в 1/4 финала мундиаля впервые с 1970 года, когда соревнования принимала Мексика. На групповом этапе чемпионата мира – 2018 российские футболисты взяли верх над Саудовской Аравией со счетом 5:0 и Египтом — 3:1, но уступили Уругваю — 0:3, выйдя в 1/8 финала со второго места в группе «A». Затем хозяева состязаний встретились с командой Испании и одержали победу в серии пенальти — 1:1, 4:3.

Матч «Россия – Хорватия» станет прощальным для стадиона «Фишт» в Сочи в рамках чемпионата мира FIFA 2018.

Арена, в прошлом году принимавшая игры Кубка конфедераций, была выбрана местом проведения шести встреч мундиаля. В рамках группового этапа здесь играли: сборные Португалии и Испании (3:3), Бельгии и Панамы (3:0), Германии и Швеции (2:1), Австралии и Перу (0:2). Кроме того, в Сочи проходил матч 1/8 финала «Уругвай – Португалия» (2:1).

В 2014 году на стадионе «Фишт» состоялись церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр, после чего он был реконструирован к большим футбольным турнирам. Национальная сборная России только один раз играла на нем: в марте 2017 года в контрольном матче она разошлась миром с командой Бельгии — 3:3.

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