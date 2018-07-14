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Главным тренером пензенского «Дизелиста» стал Алексей Медведев

10:59 | 14.07.2018 | Спорт

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Пенза, 14 июля 2018. PenzaNews. Алексей Медведев, прежде работавший в составе тренерского штаба пензенской команды «Дизелист», которая в 2018 году впервые в истории одержала победу в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ), стал ее наставником.

Главным тренером пензенского «Дизелиста» стал Алексей Медведев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Помогать ему будет Игорь Сафонов, выступавший в составе «Дизелиста» с 1995 года. Последние два сезона он работал в системе пензенской школы хоккея вместе с известным тренером Сергеем Ерховым.

В распоряжении Алексея Медведева и его помощника находятся 29 игроков. Они уже приступили к подготовке к новому сезону.

Занятия проходят на стадионе «Первомайский», в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» и в тренажерном зале спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена», сообщает пресс-служба профессионального хоккейного клуба «Дизель».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 18 апреля 2018 года пензенская молодежная команда «Дизелист» впервые в истории одержала победу в первенстве НМХЛ и завоевала «Кубок регионов» — главный трофей соревнований.

Спустя два дня после этого глава регионального Минспорта Григорий Кабельский озвучил решение о том, что наставник «Дизелиста» Алексей Ваулин станет главным тренером профессионального хоккейного клуба «Дизель» в предстоящем сезоне 2018–2019 годов.

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