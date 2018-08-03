В Пензе дан старт областной спартакиаде пенсионеров Спорт

Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Пятая спартакиада пенсионеров Пензенской области, объединившая около 300 пожилых людей, торжественно открыта на базе училища олимпийского резерва в пятницу, 3 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил губернатор Иван Белозецев, в состязаниях будут участвовать представители всех районов области.

«Благодарю вас за любовь к спорту, за здоровый образ жизни, за активную гражданскую позицию. Это хороший пример для молодежи», — сказал он.

Глава региона добавил, что организация Спартакиады пенсионеров России, которая проходила в Пензе осенью 2017 года, получила высокую оценку Минспорта РФ.

«Команда Пензенской области стала победителем всероссийских состязаний, а затем достойно представила нашу страну на международных играх сеньоров в Чехии, заняв там третье место», — уточнил Иван Белозерцев.

Он уточнил, что пенсионеры, которые привезли из Праги 16 медалей и кубок, получат бесплатные путевки в санатории.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в программу спартакиады пенсионеров Пензенской области включены состязания по настольному теннису, плаванию, шахматам и легкой атлетике.

Соревнования являются отборочным туром на федеральный этап, который пройдет в Новосибирске 23–26 августа.