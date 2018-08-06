Представители АО «Транснефть – Дружба» стали призерами корпоративной спартакиады Спорт

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Представители АО «Транснефть – Дружба», в том числе работающие в Пензенской области, стали призерами IV летней спартакиады организаций системы «Транснефть», завоевав золотую, две серебряные и бронзовую медали.

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Спортивное мероприятие, посвященное 25-летию ПАО «Транснефть», состоялось в Москве на объектах ЦСКА. В нем приняли участие представители 25 дочерних обществ компании.

Торжественную церемонию открытия спартакиады посетили президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, вице-президенты Лариса Каланда, Борис Король и Алексей Сапсай.

Спортсмены АО «Транснефть – Дружба» соревновались в волейболе, баскетболе, мини-футболе, смешанной эстафете, плавании, в легкой атлетике и шахматах. В этих дисциплинах представители акционерного общества ранее одержали победу в ходе регионального этапа турнира, состоявшегося в Брянске в мае.

По итогам двух дней состязаний команда предприятия в составе сотрудников Брянского и Мичуринского филиалов, а также аппарата управления завоевала «бронзу» в мини-футболе.

Второе место в легкоатлетическом забеге на 100 метров заняла техник центральной ремонтной службы Куйбышевского районного управления (РУ) Марина Емелина.

Еще одну серебряную медаль завоевали участники смешанной эстафеты четыре по 50 метров вольным стилем: диспетчер производственно-эксплуатационного управления (ПЭУ) Анна Антонова, инженер базы производственного обслуживания (БПО) Куйбышевского РУ Александр Баядин, слесарь линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Никольское» Мичуринского РУ Валерий Кабанов и оператор котельной ЛПДС «Пенза-2» Пензенского РУ Ольга Мельникова. Последняя также одержала победу в плавании на дистанции 50 метров среди женщин, придя к финишу за 30,04 секунды с отрывом от ближайшей соперницы на 2,5 секунды.

Комментируя свой результат, Ольга Мельникова, которая является председателем клуба плавания «Ласточка», сообщила ИА «PenzaNews», что обычно преодолевает дистанцию за 28–29 секунд, однако менее месяца назад она упала и получила перелом кисти, поэтому плыла в бандаже, чтобы поберечь руку.

«Я с 7 лет плаванием занимаюсь. В течение всего года поддерживаю форму. Вообще у меня специализация — более длинные дистанции. На 50 метров нужна физическая сила, а я больше обладаю выносливостью», — сказала собеседница агентства.