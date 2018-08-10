Анастасия Фесикова в составе сборной РФ завоевала «золото» в комбинированной эстафете Спорт

Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Представительница центра спортивной подготовки Пензенской области Анастасия Фесикова в составе сборной России — вместе с Юлией Ефимовой, Светланой Чимровой и Марией Каменевой — завоевала «золото» чемпионата Европы в Глазго в женской комбинированной эстафете четыре по 100 метров.

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Девушки проплыли дистанцию с рекордом соревнований — 3 минуты 54,22 секунды, окончательно закрепив за командой первое место в медальном зачете.

Комментируя итоги выступления команды, Анастасия Фесикова отметила, что у сборной все получилось.

«У Маши сегодня был первый старт в комбинированной эстафете на чемпионате Европы именно в таком составе. Она молодец!» — цитирует спортсменку пресс-служба Всероссийской федерации плавания.