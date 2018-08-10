EN
20:00:35 Пятница, 10 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Анастасия Фесикова в составе сборной РФ завоевала «золото» в комбинированной эстафете

08:55 | 10.08.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Представительница центра спортивной подготовки Пензенской области Анастасия Фесикова в составе сборной России — вместе с Юлией Ефимовой, Светланой Чимровой и Марией Каменевой — завоевала «золото» чемпионата Европы в Глазго в женской комбинированной эстафете четыре по 100 метров.

Анастасия Фесикова в составе сборной РФ завоевала «золото» в комбинированной эстафете

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Девушки проплыли дистанцию с рекордом соревнований — 3 минуты 54,22 секунды, окончательно закрепив за командой первое место в медальном зачете.

Комментируя итоги выступления команды, Анастасия Фесикова отметила, что у сборной все получилось.

«У Маши сегодня был первый старт в комбинированной эстафете на чемпионате Европы именно в таком составе. Она молодец!» — цитирует спортсменку пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Загрузка...
Читайте также
Приехавшего из Ингушетии молодого человека будут судить в Пензе за оправдание экстремизма Захаров и Кузнецов выиграли «золото» ЧЕ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина
Иван Белозерцев предложил запустить программу сохранения старой архитектуры Рыбака заподозрили в причастности к гибели ребенка на пруду в Пензенской области
Работники АО «Транснефть – Дружба» заняли призовые места в финале конкурса профмастерства Образован государственный природный заказник «Вадинский»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама