Пензенский «Дизелист» в числе 13 команд примет участие в первенстве НМХЛ Спорт

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» в числе 13 команд поборется за победу в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона 2018–2019 годов, состав участников которого утвержден президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, к всероссийским соревнованиям по хоккею среди юниоров до 20 лет также допущены «Белгород», «Брянск», «Голден Догс» из города Дмитрова, ярославский «Локо-Юниор», новомосковский «НХК», «Полет» из Рыбинска, «Прогресс» из Глазова, «Россошь», «Ростов-Юниор», «Северсталь-Юниор», «Тверичи» и «Липецк».

В настоящее время главным тренером пензенского «Дизелиста» является Алексей Медведев, возглавивший молодежную команду после назначения Алексея Ваулина наставником «Дизеля».

Помогает ему в работе Игорь Сафонов.