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Светлана Хоркина считает, что нужно активнее продвигать популярные в России виды спорта

18:01 | 21.08.2018 | Спорт

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Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Вице-президент Федерации спортивной гимнастики РФ, главный судья IV летней Спартакиады молодежи Светлана Хоркина считает, что Россия должна занять более активную позицию по вопросу включения популярных в стране видов спорта в олимпийскую программу.

Светлана Хоркина считает, что нужно активнее продвигать популярные в России виды спорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мне очень бы хотелось, чтобы мы максимально предлагали Международному олимпийскому комитету те виды спорта, которые у нас, я бы сказала, с детства привиты в Российской Федерации. Я думаю, здесь надо активнее работать», — сказала она в ходе визита в Пензу, где во вторник, 21 августа, состоялась церемония закрытия IV летней Спартакиады молодежи России.

Двукратная олимпийская чемпионка выразила надежду на то, что те виды спорта, которые зародились в стране, в перспективе получат международное признание.

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