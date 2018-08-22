Стала известна стоимость билетов и абонементов на матчи пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Презентация билетной программы на домашние матчи пензенского «Дизеля» в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2018–2019 годов состоялась в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 22 августа.

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Заместитель директора специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Елена Валяева сообщила, что для держателей абонементов на матчи прошлого сезона их продажа в приоритетном порядке открыта с 22 августа, для остальных — с 25 августа.

«Впервые за семь сезонов, которые проводятся на СЗК «Дизель-Арена», скидка от номинала абонемента составляет 30%. Максимальная скидка была всегда 15%. […] Детский абонемент в этом году будет стоить 1 тыс. 500 рублей, подростковый — [...] 2 тыс. 200 рублей, пенсионный — от 3 тыс. 300 рублей до 4 тыс. 300 рублей, [взрослый] сезонный абонемент — от 3 тыс. 300 до 5 тыс. 200 рублей», — пояснила она.

Елена Валяева отметила, что за владельцами абонементов сохранится приоритетное право выкупа билетов на игры плей-офф и возможность бесплатно посещать все матчи первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона 2018–2019 годов, в котором будет выступать пензенский «Дизелист».

«В прошлом году было выкуплено 270 абонементов вместе с детскими. Я думаю, что в этом году те же самые болельщики выкупят, и надеюсь, что за счет такой уникальной скидки в 30% в этом году желающих будет гораздо больше», — сказала замдиректора спортшколы.

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Она добавила, что абонемент в VIP-ложу теперь доступен не только компаниям из 10 человек, но и индивидуальным болельщикам.

Елена Валяева отметила, что отдельные билеты подорожали на 10 рублей в каждой категории, то есть их цена будет варьироваться от 80 до 270 рублей в зависимости от возраста болельщика и сектора, в котором расположено место.

По ее словам, в ноябре планируется ввести онлайн-продажу, однако на базе какого сайта будет реализована эта возможность, пока не решено.

В свою очередь начальник спортивной службы СЗК «Дизель-Арена» Валентина Процюк напомнила, что открытие хоккейного сезона состоится 6 сентября в 19.00 — пензенские хоккеисты сыграют с «Горняком» из города Учалы.