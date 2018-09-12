Пензенский спортсмен победил в плавании на фестивале «Пара-Крым» Спорт

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Член команды Пензенской области Валерий Акулов занял первое место по плаванию на всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2018», который состоялся на базе центра «Эволюция» в Евпатории с 7 по 11 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин.

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«Кроме того, Михаил Чарыков занял четвертое место по легкой атлетике на дистанции 100 метров. Он очень обидно проиграл бронзовому призеру 0,12 секунды. Участников наградили грамотами и кубками от Минспорта РФ», — пояснил собеседник агентства.

Валерий Тимошкин отметил, что соревнования проходили по пяти видам спорта — дартсу, легкой атлетике на дистанциях 100 и 400 метров, настольному теннису, пауэрлифтингу и плаванию.

«Участниками спортивного праздника стали 440 человек из 61 региона России, в том числе 110 людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках. В течение всего фестиваля проходили мастер-классы по настольным играм, парусному спорту, скалолазанию, регби на колясках, парадайвингу, фри-дайвингу и созданию бюджетных короткометражных фильмов», — добавил он.