EN
19:18:14 Среда, 12 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский спортсмен победил в плавании на фестивале «Пара-Крым»

09:42 | 12.09.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Член команды Пензенской области Валерий Акулов занял первое место по плаванию на всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2018», который состоялся на базе центра «Эволюция» в Евпатории с 7 по 11 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин.

Пензенский спортсмен победил в плавании на фестивале «Пара-Крым». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кроме того, Михаил Чарыков занял четвертое место по легкой атлетике на дистанции 100 метров. Он очень обидно проиграл бронзовому призеру 0,12 секунды. Участников наградили грамотами и кубками от Минспорта РФ», — пояснил собеседник агентства.

Валерий Тимошкин отметил, что соревнования проходили по пяти видам спорта — дартсу, легкой атлетике на дистанциях 100 и 400 метров, настольному теннису, пауэрлифтингу и плаванию.

«Участниками спортивного праздника стали 440 человек из 61 региона России, в том числе 110 людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках. В течение всего фестиваля проходили мастер-классы по настольным играм, парусному спорту, скалолазанию, регби на колясках, парадайвингу, фри-дайвингу и созданию бюджетных короткометражных фильмов», — добавил он.

Загрузка...
Читайте также
Пензу посетил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству и гинекологии в ПФО Пензенский губернатор назвал уголовные дела во власти единичными случаями
Движение транспорта недалеко от пензенского автовокзала затруднено из-за ДТП Белозерцев пока не может побудить застройщиков выйти на проблемные объекты «Пензастроя»
Преподаватель из Мокшана стал экспертом WorldSkills Диалог власти и общества есть, но надо еще активнее его строить — Белозерцев
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама