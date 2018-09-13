Пензенский «Дизель» одержал первую победу в сезоне Спорт

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский клуб «Дизель» одержал первую победу в рамках регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов после трех поражений подряд.

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В среду, 12 сентября, пензенские хоккеисты обыграли челябинский «Челмет» со счетом 4:3.

Комментируя результат игры, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин отметил, что над командой висел груз ответственности за результат, но спортсмены проявили волю к победе.

«Три поражения подряд на старте чемпионата, и в заключительном матче перед выездом у нас не было права на ошибку, но мы справились. Матч получился напряженным», — цитирует его пресс-служба клуба.

Таким образом, победа в последней встрече домашней серии принесла «Дизелю» два очка. Он поднялся с 27-й на 22-ю строчку турнирной таблицы.

Следующую игру пензенские хоккеисты проведут на выезде с китайским клубом «Ценг Тоу» в среду, 19 сентября.