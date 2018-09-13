EN
10:40:51 Четверг, 13 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский «Дизель» одержал первую победу в сезоне

10:12 | 13.09.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский клуб «Дизель» одержал первую победу в рамках регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов после трех поражений подряд.

Пензенский «Дизель» одержал первую победу в сезоне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В среду, 12 сентября, пензенские хоккеисты обыграли челябинский «Челмет» со счетом 4:3.

Комментируя результат игры, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин отметил, что над командой висел груз ответственности за результат, но спортсмены проявили волю к победе.

«Три поражения подряд на старте чемпионата, и в заключительном матче перед выездом у нас не было права на ошибку, но мы справились. Матч получился напряженным», — цитирует его пресс-служба клуба.

Таким образом, победа в последней встрече домашней серии принесла «Дизелю» два очка. Он поднялся с 27-й на 22-ю строчку турнирной таблицы.

Следующую игру пензенские хоккеисты проведут на выезде с китайским клубом «Ценг Тоу» в среду, 19 сентября.

Загрузка...
Читайте также
Более 100 человек примут участие в чемпионате и первенстве Пензы по велоспорту-ВМХ Жительница Саранска подозревается в даче ложных показаний по ДТП с пострадавшим в Иссе
Пензу посетил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству и гинекологии в ПФО Пензенский губернатор назвал уголовные дела во власти единичными случаями
Движение транспорта недалеко от пензенского автовокзала затруднено из-за ДТП Белозерцев пока не может побудить застройщиков выйти на проблемные объекты «Пензастроя»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама