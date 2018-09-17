Пензенский «Дизелист» дважды обыграл «Тверичей» на старте сезона Спорт

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» выиграл у команды«Тверичи — СШОР» оба стартовых матча первенства национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона 2018–2019 годов, которые состоялись на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» 15 и 16 сентября.

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В первом матче пензенский хоккеист Сергей Сулев отправил шайбу в сетку ворот соперников на третьей минуте, после чего команды неоднократно обменялись голами. Финальный свисток зафиксировал победу «Дизелиста» со счетом 5:4.

Во второй встрече команда из Твери пошла в атаку с первых минут и открыла счет. Затем инициативой завладел «Дизелист». Хозяева льда получили численное большинство на площадке. Шайбу в ворота гостей отправил капитан пензенцев Никита Китанин. Второй период остался без заброшенных шайб. В третьем «Дизелист» пропустил одну, но на 54-й минуте Денис Шалатов спас свою команду от поражения в основное время матча.

Серия буллитов осталась за пензенскими хоккеистами. Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает пресс-служба профессионального хоккейного клуба «Дизель».

Таким образом, после двух игр «Дизелист» находится на четвертом месте турнирной таблицы с четырьмя очками.