EN
17:18:03 Понедельник, 17 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский «Дизелист» дважды обыграл «Тверичей» на старте сезона

08:46 | 17.09.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» выиграл у команды«Тверичи — СШОР» оба стартовых матча первенства национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона 2018–2019 годов, которые состоялись на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» 15 и 16 сентября.

Пензенский «Дизелист» дважды обыграл «Тверичей» на старте сезона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом матче пензенский хоккеист Сергей Сулев отправил шайбу в сетку ворот соперников на третьей минуте, после чего команды неоднократно обменялись голами. Финальный свисток зафиксировал победу «Дизелиста» со счетом 5:4.

Во второй встрече команда из Твери пошла в атаку с первых минут и открыла счет. Затем инициативой завладел «Дизелист». Хозяева льда получили численное большинство на площадке. Шайбу в ворота гостей отправил капитан пензенцев Никита Китанин. Второй период остался без заброшенных шайб. В третьем «Дизелист» пропустил одну, но на 54-й минуте Денис Шалатов спас свою команду от поражения в основное время матча.

Серия буллитов осталась за пензенскими хоккеистами. Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает пресс-служба профессионального хоккейного клуба «Дизель».

Таким образом, после двух игр «Дизелист» находится на четвертом месте турнирной таблицы с четырьмя очками.

Загрузка...
Читайте также
Пензенские коммунисты провели одиночные пикеты в поддержку товарищей из Приморья В Пензе открыта выставка рисунков из коллекции «Тархан» и книг
В Пензе создан координационный совет по проведению Десятилетия детства Сотрудники «Сурского гидроузла» получили лицензию на ведение аварийно-спасательных работ
В Пензе на время изменится схема движения маршрутки №68 Гости пензенского отделения Банка России попробуют себя в роли инкассаторов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама