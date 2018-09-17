Пловчиха Анастасия Фесикова больше не будет выступать за Пензенскую область Спорт

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Прославленная пловчиха, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Анастасия Фесикова, выступающая параллельным зачетом за Ямало-Ненецкий автономный округ и Пензенскую область, решила отказаться от последней в пользу Калужской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

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«Спортсменка сделала заявление в связи с тем, что она сейчас живет в Калужской области, в Обнинске. Там семья, там ребенок у нее, там она проходит тренировочный процесс весь. […] Она и муж [Сергей Фесиков, выступает за Калужскую область и ЯНАО] приняли решение не выступать за Пензенскую область. Они нас поблагодарили за то, что мы очень много сделали для нее», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что решение Анастасии Фесиковой в Пензе восприняли с пониманием.

«По всей видимости, у нее идет уже к концу ее профессиональная карьера. Она в дальнейшем хочет жить и работать в этом городе, в Обнинске. И, наверное, хочет уже для этого региона принести какую-то пользу и в дальнейшей профессиональной деятельности получить какую-то хорошую должность, не обязательно в спорте, может быть. Я так понимаю ее решение», — сказал министр спорта.

Григорий Кабельский уточнил, что пловчиха поставила его перед фактом, однако никаких конфликтных моментов не было ни до, ни после этого известия.

«Мы ее, конечно, считали своей родной уже, пензенской. […] Сейчас я понимаю, что она, в общем-то, редко здесь бывает, потому что живет с семьей в другом регионе. Поэтому, конечно, есть чувство печали, будем так говорить», — добавил он.

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Тренировка Анастасии Фесиковой

Глава регионального Минспорта отметил, что регион теряет одного олимпийца, который имеет реальные шансы на медаль Игр в Токио в 2020 году.

«Мы в федерацию плавания обратимся, и когда документы придут, конечно, мы попросим — хотя в принципе таких решений нет — чтобы и за наш регион это оставалось, потому что вложено средств много в ее подготовку», — сказал Григорий Кабельский.

Он уточнил, что окончательное решение Всероссийская федерация плавания примет в сентябре.

Министр отметил, что тренер Анастасии Фесиковой Наталья Козлова, которая фактически занимается только ей, приняла решение остаться со своей подопечной и жить в Обнинске.

«По всей видимости, там какая-то организация будет платить ей зарплату», — предположил Григорий Кабельский.