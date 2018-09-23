В Пензе суд прекратил дело о банкротстве МАУ «Футбольный клуб «Зенит» Спорт

Пенза, 23 сентября 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области прекратил производство по делу о признании несостоятельным (банкротом) муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Зенит».

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», оно было возбуждено 27 августа по заявлению ООО «Ласточка», зарегистрированному по адресу: Пенза, улица Мира, 35, основным видом деятельности которого является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

В судебном заседании по проверке обоснованности требований к должнику кредитор настаивал на заявленных требованиях. В обоснование своей позиции представитель компании сослался на обстоятельства, изложенные в заявлении о признании «Зенита» банкротом.

В свою очередь представитель должника не оспаривал задолженность перед кредитором. Он пояснил, что в отношении имущества МАУ судебным приставом-исполнителем проводятся меры по погашению долгов перед кредиторами.

Заслушав обе стороны и исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что законом не предусмотрена возможность ликвидации муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Зенит» города Пензы путем признания его банкротом из-за организационно-правовой формы.

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«По смыслу ст. 65 Гражданского кодекса РФ, учреждения, наряду с казенными предприятиями, политическими партиями и религиозными организациями, не могут быть признаны несостоятельными (банкротами) по решению арбитражного суда. При этом, исходя из буквального толкования приведенной нормы, установленная законом невозможность ликвидации путем признания несостоятельным (банкротом) распространяется на учреждения как на одну из организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц, независимо от их вида — казенные, бюджетные, автономные. Каких-либо исключений в отношении автономных учреждений законодатель не установил», — говорится в определении Арбитражного суда Пензенской области от 21 сентября.

В связи с этим обществу с ограниченной ответственностью «Ласточка» отказано в ведении в отношении МАУ «ФК «Зенит» процедуры наблюдения.

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его вынесения.

Согласно ЕГРЮЛ, МАУ «Футбольный клуб «Зенит» было зарегистрировано в Пензе 22 июля 2008 года. Учреждение располагается на улице Германа Титова, 3А. С августа 2017 года его директором является Дмитрий Сергеев.

Он же возглавляет созданное в апреле 2018 года МАУ «Центр развития футбола «Зенит», которое находится по тому же адресу.