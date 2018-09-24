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В Заре пройдут областные соревнования по картингу

13:12 | 24.09.2018 | Спорт

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Областные соревнования учащихся по картингу, посвященные 100-летию системы дополнительного образования региона, пройдут в микрорайоне Заря города Пензы — на автомобильной стоянке на улице Новоселов — в предстоящую субботу, 29 сентября.

В Заре пройдут областные соревнования по картингу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, они будут организованы в рамках марафона технических видов спорта «Твори, выдумывай, пробуй».

«Спортсмены будут выступать в семи классах картов — «Национальный-Ю», «Национальный», «Пионер», «Кадет», «Хонда пионер», «Хонда кадет» и «Супер-мини», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что за победу поборются команды из Пензы, Заречного, Каменского и Нижнеломовского районов.

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