Пензенский «Дизель» уверенно обыграл «Звезду» Спорт

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над «Звездой» из Чехова со счетом 4:1 в третьем матче домашней серии в рамках регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов, который состоялся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в понедельник, 1 октября.

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Встреча началась под диктовку «Звезды», однако пензенцы выдержали стартовый натиск гостей и к 10-й минуте выровняли игру. До перерыва ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника.

Второй отрезок стал переломным. При розыгрыше большинства Владислав Барулин забросил первую шайбу, завершив усилия партнеров по звену.

Гости постарались перевести игру в зону хозяев, но им это не удалось. Вратарь чеховской команды отбил удар Егора Артамонова, но шайба попадала в защитника и влетела в ворота — 2:0.

Затем Максим Зюзякин завладел инициативой и отдал передачу на Данила Савунова. Тот оставил шайбу под бросок Данилу Макарову, который и принес «Дизелю» третье очко.

В заключительном периоде хозяева спокойно оборонялись, но пропустили один удар, играя в меньшинстве.

За две минуты до конца встречи «Звезда» сменила вратаря на шестого полевого игрока. Этим воспользовалась пензенская команда. Максим Зюзякин попал в штангу, но оказавшийся рядом Давид Думбадзе, поразил ворота — 4:1, сообщает пресс-служба профессионального хоккейного клуба.

Таким образом, «Дизель» после девяти игр поднялся на 23-ю строчку турнирной таблицы с шестью очками.

Следующий матч пензенская команда сыграет с «Химиком» из Воскресенска в предстоящую среду, 3 октября. Матч в СЗК «Дизель-Арена» начнется в 19.00.