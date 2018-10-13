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Пензенская «Лагуна-УОР» начала с победы выступление на чемпионате России

10:20 | 13.10.2018 | Спорт

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Пенза, 13 октября 2018. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу с минимальным счетом над «ОрелГУ» в первом матче чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, который состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» в минувшую пятницу, 12 октября.

Пензенская «Лагуна-УОР» начала с победы выступление на чемпионате России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первая возможность открыть счет представилась Оксане Пеговой — на 13-й минуте она отправила мяч к воротам, но попала в штангу. Инициативой завладела Ирина Родькина, но и ей не удалось довести начатое до логичного завершения.

Затем в атаку пошли гости, однако она также не увенчалась успехом. На перерыв футболистки разошлись при счете 0:0.

Второй тайм начался с нападения «ОрелГУ». Пензенские спортсменки грамотно действовали в защите, благодаря чему смогли отбиться и перевести игру на сторону соперников.

Решающей в этой встрече стала 25-я минута, когда Ксения Олькова открыла счет — 1:0, который и зафиксировала финальная сирена, сообщает пресс-служба клуба.

Вторая встреча «Лагуны-УОР» и «ОрелГУ» состоится в ФОКе «Спутник» в субботу, 13 октября, в 16.00.

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