Пензенский «Дизель» расторг контракт с Максимом Субботиным Спорт

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Руководство пензенского профессионального клуба «Дизель», участвующего в чемпионате «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути», расторгло контракт с нападающим Максимом Субботиным по обоюдному соглашению сторон. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе команды.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«24-летний форвард в текущем сезоне успел провести за «Дизель» шесть матчей, в которых не набрал очков. Его коэффициент полезности составил -1», — напомнили в пресс-службе.

Максим Субботин выступал в составе пензенской команды под номером 77.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», после 14 игр «Дизель» находится на 21-й строчке турнирной таблицы с 12 очками.

Следующий матч пензенский клуб проведет в рамках домашней серии в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» с «Барсом» из Казани в предстоящее воскресенье, 21 октября