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Пензенские дошкольники поборются за победу на фестивале «Я начинаю с ГТО»

08:57 | 18.10.2018 | Спорт

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Кузнецк, 18 октября 2018. PenzaNews. 18 команд из детсадов Пензенской области примут участие в фестивале «Я начинаю с ГТО», который состоится на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» в Кузнецке в предстоящую субботу, 20 октября.

Пензенские дошкольники поборются за победу на фестивале «Я начинаю с ГТО». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Торжественное открытие состоится в 11.30, после чего дошкольники приступят к выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Детям предстоит проверить свои силы в смешанном передвижении на 1 км, челночном беге 3 по 10 метров, отжиманиях от пола, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжке в длину с места, поднимании туловища из положения лежа на спине, метании теннисного мяча в цель на 6 метров.

По итогам фестиваля команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и дипломами министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Все участники получат сертификаты фестиваля, медали и памятные подарки, сообщается на сайте центра спортивной подготовки региона.

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