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В Пензе наградили призеров акции «Сила РДШ»

10:42 | 27.10.2018 | Спорт

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Пенза, 27 октября 2018. PenzaNews. Призеры спортивной акции «Сила РДШ» награждены в Пензе в ходе регионального слета участников Российского движения школьников, который состоялся в пятницу, 26 октября.

В Пензе наградили призеров акции «Сила РДШ»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Первого места удостоена школа Мокшана, второго — села Вишневое Тамалинского района, а третьего — села Пригородного Сердобского района.

В личном зачете победил ученик школы №8 Кузнецка Артур Шабуров.

Второе место занял учащийся школы №36 Пензы Андрей Климеров, а третье — ученик школы села Вишневое Сергей Артемов, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Участникам акции необходимо было выбрать любые из 11 упражнений на гимнастической перекладине и выполнить их максимальное количество раз всего за 1 минуту в зачет школы.

Особенность заключается в том, что в акции могли принять участие школьники с разным уровнем физической подготовки. В комплекс, разработанный партнером РДШ спортивным клубом «Русский силомер», вошли как простые упражнения, такие, как подъем согнутых ног, так и сложные, например, подтягивание на одной руке.

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