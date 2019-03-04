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Студентка пензенского вуза завоевала второе «серебро» на Универсиаде в Красноярске

09:26 | 04.03.2019 | Спорт

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Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Студентка Пензенского государственного университета Екатерина Смирнова завоевала вторую серебряную медаль XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске в гонке преследования на 5 км свободным стилем в понедельник, 4 марта.

Студентка пензенского вуза завоевала второе «серебро» на Универсиаде в Красноярске

Фото: пресс-служба дирекции зимней Универсиады–2019

Она отстала на 0,7 секунды от лидера забега, представительницы Бурятского государственного университета Алисы Жамбаловой, которая пришла к финишу за 12 минут 42,9 секунды.

«Бронзу» завоевала Яна Кирпиченко из Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, уступившая победительнице 9 секунд.

Согласно таблице результатов на сайте Универсиады, всего в гонке преследования стартовали 66 спортсменок.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в воскресенье, 4 марта таким же образом распределились места в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем.

После финиша студентка ПГУ Екатерина Смирнова отметила, что не ожидала завоевать первое «серебро», но настроена на борьбу в предстоящих гонках.

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