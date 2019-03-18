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Белозерцев выступил за сохранение тренерского состава пензенского «Дизеля»

20:46 | 18.03.2019 | Спорт

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Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил за сохранение тренерского состава, исполнительного директора и принципа формирования профессионального хоккейного клуба «Дизель» на основе молодых игроков, несмотря на то, что в сезоне 2018–2019 годов команда не смогла выйти в плей-офф и завершила чемпионат ВХЛ лишь на 21 месте турнирной таблицы.

Белозерцев выступил за сохранение тренерского состава пензенского «Дизеля»

Фото: Pnzreg.ru

«Претензии есть, были просчеты, но команда получила опыт и «подросла». Я за то, чтобы комплектование было на 2/3 из представителей пензенской школы. Надо играть, завоевывать себе имя, учитывать ошибки, которые были, больше тренироваться», — сказал он в ходе встречи с руководством «Дизеля» и хоккеистами, состоявшейся в губернаторском доме в понедельник, 18 марта.

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Глава региона поставил перед руководством клуба задачу повышать уровень наставников, в том числе путем обучения в Высшей школе тренеров и приглашения специалистов из Москвы.

«Обсуждайте и предлагайте концепцию развития нашей команды на 2019–2020 годы. Сейчас есть время тренироваться и выходить на хороший уровень к началу сезона», — отметил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба облправительства, он призвал учесть допущенные ошибки и выйти в плей-офф в следующем сезоне.

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