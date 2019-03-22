Команда из Пензы завоевала «бронзу» на окружном этапе чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» Спорт

Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Команда девушек из пензенского лицея №73 завоевала «бронзу» финальных соревнований Приволжского федерального округа в рамках всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Нижегородской области.

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Она получила право побороться за главную награду в финале, который состоится в Тольятти в апреле.

Также в окружном этапе участвовала команда юношей зареченской школы №226, однако в число призеров ей войти не удалось.

Последний раз команда девушек из Пензенской области выигрывала награды окружных соревнований в рамках чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» в 2011 году. Тогда это также была сборная лицея №73, сообщает пресс-служба министерства образования региона.