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Команда из Пензы завоевала «бронзу» на окружном этапе чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»

09:00 | 22.03.2019 | Спорт

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Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Команда девушек из пензенского лицея №73 завоевала «бронзу» финальных соревнований Приволжского федерального округа в рамках всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Нижегородской области.

Команда из Пензы завоевала «бронзу» на окружном этапе чемпионата «КЭС-БАСКЕТ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она получила право побороться за главную награду в финале, который состоится в Тольятти в апреле.

Также в окружном этапе участвовала команда юношей зареченской школы №226, однако в число призеров ей войти не удалось.

Последний раз команда девушек из Пензенской области выигрывала награды окружных соревнований в рамках чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» в 2011 году. Тогда это также была сборная лицея №73, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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