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Ушел из жизни пензенский тренер Александр Земсков

12:15 | 02.04.2019 | Спорт

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Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике Александр Земсков, последним местом работы которого была детско-юношеская школа №6 города Пензы, скончался на 69-м году жизни в минувший понедельник, 1 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Ушел из жизни пензенский тренер Александр Земсков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вся спортивная общественность Пензенской области, работники министерства физической культуры и спорта региона скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Михайловича. Вечная ему память», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что церемония прощания с покойным пройдет в ритуальном зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящий четверг, 4 апреля, с 11.00 до 12.00.

Земсков Александр Михайлович родился в селе Песчанка Сердобского района Пензенской области 10 сентября 1950 года.

В 1974 году после службы в рядах Советской армии начал трудовую деятельность в качестве тренера-преподавателя по легкой атлетике.

С 1983 по 2000 годы работал в школе высшего спортивного мастерства старшим тренером-преподавателем.

9 ноября 1983 года ему было присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР» за подготовку мастера спорта СССР международного класса по легкой атлетике, рекордсмена страны в беге на 800 метров Виктора Калинкина.

В 1986 году Александр Земсков стал судьей всесоюзной категории за участие в судействе Игр доброй воли.

В последующие годы тренировал молодых спортсменов в комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школе.

Затем работал в ДЮСШ №6 города Пензы, где занимался подготовкой юных легкоатлетов.

В 2007 году стал победителем конкурса «Новое поколение» среди тренеров-преподавателей, работающих с детьми.

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