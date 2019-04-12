Юные футболисты из Неверкино отправятся в Волгоград на турнир «Будущее зависит от тебя» Спорт

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Воспитанники школы-интерната, расположенной в селе Неверкино Пензенской области, примут участие в поволжском этапе футбольного турнира «Будущее зависит от тебя» в Волгограде 15 и 16 апреля.

Фото: пресс-служба компании «МегаФон»

Всего соревнования объединят 120 детей в возрасте от 11 до 15 лет. Помимо Пензенской, будут представлены Астраханская, Волгоградская, Самарская, Саратовская и Оренбургская области, а также Башкирия, Татарстан и Мордовия.

Как отметил директор Пензенского отделения ПАО «МегаФон» Алексей Брюхачев, физическое развитие участников является только одним из направлений, которым уделяют внимание организаторы соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов.

«За десятилетний опыт реализации проекта «Будущее зависит от тебя» мы видим, что это серьезный шаг к взрослению и социализации детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ребята из старшей возрастной группы фактически находятся в нескольких шагах от самостоятельной жизни, поэтому важно показать им, каких высот можно добиться, выкладываясь на все 100%. Сегодня это футбольное поле и игра, а завтра — учеба, работа и социальная жизнь», — пояснил он.

Алексей Брюхачев добавил также, что для участников турнира подготовлена насыщенная программа, которая включает в себя экскурсии и встречи с успешными спортсменами.

«В Волгограде ребят ждет посещение Мамаева Кургана и стадиона «Волгоград-Арена», принимавшего четыре игры чемпионата мира по футболу», — уточнил он.

Читайте также

«МегаФон» и РФС договорились о совместных действиях по популяризации футбола

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся «МегаФоном» с 2015 года.

В рамках проекта совместно с фондом «Измени одну жизнь» создано более 2,7 тыс. видеоанкет об участниках, 634 из которых обрели новую семью.

В 2017 году турнир был отмечен президентом России Владимиром Путиным, который пригласил победителей посмотреть первый матч Кубка конфедераций FIFA между сборными РФ и Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург».

В 2018 году соревнования объединили 5 тыс. человек и 800 команд из 140 городов семи стран мира.

В 2019 году они организованы совместно с Российским футбольным союзом, министерствами спорта и просвещения РФ.