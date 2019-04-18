Юный футболист из Неверкино отличился на турнире «Будущее зависит от тебя» Спорт

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Воспитанник школы-интерната села Неверкино Пензенской области Иван Жуковский признан лучшим вратарем поволжского этапа футбольного турнира «Будущее зависит от тебя» в младшей возрастной группе.

Фото: пресс-служба компании «МегаФон»

При этом неверкинская команда в следующий тур не пробилась.

«Второй этап соревнований прошел в лучших традициях футбола — на открытом стадионе, под +15°C и дождь, на грани детских возможностей и с неподдельными эмоциями. За два дня 13 команд из Поволжья провели больше десяти часов игры в настоящий футбол. Было все — спортивные травмы, слезы счастья и досада от поражений», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

В компании пояснили, что в младшей возрастной группе лидер проявился сразу — команда «ШКИД» из Альметьевска выиграла все матчи.

«В старшей до последней минуты сохранялась интрига», — отметили в пресс-службе, добавив, что в итоге победу вырвала команда «Интер» из Оренбургской области.

Представители этих двух регионов представят Поволжье в финале, который пройдет в Сочи.

Читайте также

«МегаФон» и РФС договорились о совместных действиях по популяризации футбола

Комментируя игры второго этапа, директор Пензенского отделения ПАО «МегаФон» Алексей Брюхачев отметил, что зрители увидели искренний футбол.

«Ребята настолько одержимы игрой, что выкладываются на все 100%. У них есть энергия для того, чтобы играть не хуже великого Пеле, по-детски веселиться и по-взрослому плакать. И это главное, независимо от результата соревнований», — сказал он.

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся «МегаФоном» с 2015 года.

В рамках проекта совместно с фондом «Измени одну жизнь» создано более 2,7 тыс. видеоанкет об участниках, 634 из которых обрели новую семью.

В 2017 году турнир был отмечен президентом России Владимиром Путиным, который пригласил победителей посмотреть первый матч Кубка конфедераций FIFA между сборными РФ и Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург».

В 2018 году соревнования объединили 5 тыс. человек и 800 команд из 140 городов семи стран мира.

В 2019 году они организованы совместно с Российским футбольным союзом, министерствами спорта и просвещения РФ.