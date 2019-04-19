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Пенза примет чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу

08:19 | 19.04.2019 | Спорт

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Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Соревнования в рамках чемпионата и первенства Пензенской области по пауэрлифтингу пройдут в предстоящие выходные, 20 и 21 апреля.

Пенза примет чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они состоятся на базе регионального училища олимпийского резерва (УОР).

Ожидается, что участниками состязаний станут более 60 человек — представители Пензы, Заречного, Кузнецка и районов области.

На упражнение каждому будет даваться три попытки, лучшая из них пойдет в зачет.

Спортсмены выполнят три упражнения — жим лежа, становая тяга и приседание со штангой.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Пензенской области для участия во всероссийский стартах и официальных чемпионатах по пауэрлифтингу, сообщается на сайте УОР.

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