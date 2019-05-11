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Сергей Лопушанский стал генеральным менеджером «Дизеля»

09:45 | 11.05.2019 | Спорт

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Пенза, 11 мая 2019. PenzaNews. Сергей Лопушанский стал генеральным менеджером пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель». Об этом сообщает пресс-служба Высшей хоккейной лиги.

Сергей Лопушанский стал генеральным менеджером «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В сезоне 2018–2019 годов он тренировал «Нефтяник-2003».

Лопушанский Сергей Григорьевич родился в Пензе 5 декабря 1969 года.

Является воспитанником пензенского хоккея.

Выступал нападающим в командах «Дизелист» (Пенза), «Нефтяник» (Альметьевск), «Южный Урал» (Орск), «Коминефть» (Нижний Одес), «Питео» (Питео, Швеция).

С 2002 года на тренерской работе. Был наставником в молодежных командах «Дизель» (Пенза), «Белые медведи» (Москва).

С 2007 года работал в школе «Ак Барса» (Казань).

В 2011–2012 годах занимал должность главного тренера «Ирбиса» (Казань).

В 2012–2014 годах — главный тренер «Барса» (Казань). Бронзовый призер чемпионата МХЛ (2014 года).

В 2015 году возглавил «Ирбис» (Казань).

В апреле 2016 года был назначен главным тренером пензенского «Дизеля». Весной следующего года контракт с ним продлевать не стали.

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