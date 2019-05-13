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Пензенские гимнасты завоевали пять медалей на первенстве России

10:46 | 13.05.2019 | Спорт

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Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Пензенские спортсмены завоевали пять медалей на домашнем первенстве России по спортивной гимнастике среди юниоров, которое завершилось во дворце спорта «Буртасы».

Пензенские гимнасты завоевали пять медалей на первенстве России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Артем Козлов выиграл «золото» в опорном прыжке и «серебро» в упражнении на коне-махе.

Еще две награды на счету Алексея Лунева — серебряная на брусьях и бронзовая в вольных упражнениях.

Валентин Бесхмельницын замкнул тройку призеров в упражнении на перекладине, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Первенство России по спортивной гимнастике проводится во дворце спорта «Буртасы» в Пензе отдельно среди юниоров и юниорок. Первые вели борьбу за победу с 8 по 11 мая, вторым это предстоит с 15 по 18 мая.

На соревнованиях среди юниоров честь Пензенской области защищали девять спортсменов.

Среди юниорок от региона заявлена только Карина Зыбайло.

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