Более 100 гонщиков соберутся на соревнованиях под Пензой Спорт

Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Более 100 российских спортсменов примут участие соревнованиях, которые состоятся на мототрассе «Сурские зори» в Пензенском районе Пензенской области с 17 по 19 мая.

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В частности, пройдет III этап кубка России и II этап чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу, любительские соревнования на призы федерации мотоциклетного спорта Пензенской области и I этап кубка России по кроссу на квадроциклах.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, состязания будут проводиться в нескольких категориях в зависимости от возраста участников, объема двигателя и типа транспортных средств.

В пятницу будут решены технические вопросы, такие как осмотр мотоциклов и квадроциклов, а субботу и воскресенье состоятся заезды. По итогам обоих соревновательных дней пройдет награждение победителей и призеров.