Пензенский «Локомотив» вышел в полуфинал кубка России по регби Спорт

Пенза, 30 июня 2019. PenzaNews. «Локомотив-Пенза» прошел в полуфинал кубка России по регби, одержав вторую победу над клубом «ВВА-Подмосковье» из Монино в домашнем матче, состоявшемся на стадионе «Первомайский» в минувшую субботу, 29 июня.

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В начале встречи гости завладели игровой инициативой и, несмотря на упорное сопротивление «Локомотива», смогли открыть счет на восьмой минуте. Попытку после атаки нападающими положил Сергей Тришин. Реализация была неточной — 0:5.

После этого пензенский клуб постепенно перехватил инициативу и, лишив соперников мяча, стал проводить опасные атаки. Индивидуальный прорыв выдал Герман Силенко, которому не удалось добежать до зачетного поля всего несколько метров. Потом последовали две незасчитанные попытки.

Ближе к концу первого тайма Илья Демушкин точным ударом по воротам сократил отставание до минимума — 3:5, а уже в добавленное время еще раз был точен. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев — 6:5.

Второй тайм начался с активных атакующих действий пензенского клуба. На 54-й минуте встречи Иван Мочалов положил первую попытку «Локомотива», Илья Демушкин точно пробил реализацию — 13:5.

Ответ «ВВА-Подмосковья» не заставил себя долго ждать. Гости организовали атаку, пензенцы нарушили правила. Мяч приземлил Виталий Орлов. Реализация была неточной, и счет стал минимальным 13:10.

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Чуть позже Илья Демушкин снова укрепил лидерство хозяев поля точным ударом по воротам — 16:10. У гостей был реальный шанс сократить отставание, но бьющий «ВВА» промахнулся. Илья Демушкин же был точен при еще одном ударе по воротам, и отрыв снова увеличился — 19:10.

Матч завершился в атаках «Локомотива-Пенза». Одна из них закончилась ударом ногой на ход, и Андрей Карзанов, подобравший с отскока мяч, стал автором еще одной попытки команды. Илья Демушкин точной реализацией поставил победную точку — 24:10.

Как сообщает пресс-служба клуба, в полуфинале соперником пензенского «Локомотива» станет краснодарская «Кубань».