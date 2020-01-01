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Мустафина и Аблязин поедут на сборы в Японию

14:35 | 05.07.2019 | Спорт

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Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Алия Мустафина и Денис Аблязин, выступающие за Пензенскую область параллельным зачетом, примут участие в сборах национальной команды России по спортивной гимнастике в Японии.

Мустафина и Аблязин поедут на сборы в Японию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области, в Токио российские гимнасты опробуют базу, на которой планируется подготовка к Олимпийским играм 2020 года.

При этом в Японию поедут оба состава — все, кто претендует на попадание в олимпийскую команду.

По словам Дениса Аблязина, перед ним стоит задача восстановить опорный прыжок, а также подготовиться к Кубку России, который пройдет в Пензе в августе.

На сайте Федерации спортивной гимнастики России уточняется, что сборная отправится в Японию 9 июля и пробудет там до 30-го числа.

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