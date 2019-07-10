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Жителям Пензы предложили попробовать сдать ГТО и получить купон на посещение бассейна

10:32 | 10.07.2019 | Спорт

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Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Жители Пензы смогут измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови, а также попытаться сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и получить за это купон на бесплатное посещение спортобъекта в рамках проекта «Быть активным здорово».

Жителям Пензы предложили попробовать сдать ГТО и получить купон на посещение бассейна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первое такое мероприятие пройдет на территории открытого плавательного бассейна в Ахунах в предстоящий четверг, 11 июля, с 11.00 до 14.00.

«Лица, желающие приобщиться к регулярным занятиям физической культурой, после успешного прохождения апробации нормативов ГТО, получат купон на бесплатное посещение того или иного спортивного объекта», — сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что реализация данного проекта будет осуществляться совместно с министерством физкультуры и спорта региона.

«Точками проведения мероприятий проекта выбраны в первую очередь объекты спорта, которые предоставят пензенцам право бесплатного посещения», — отметили в пресс-службе.

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