Пензенская команда по прыжкам в воду стала шестой на Спартакиаде учащихся России Спорт

Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. Сборная Пензенской области заняла шестое место в общекомандном рейтинге по итогам соревнований по прыжкам в воду, прошедших на базе дворца спорта «Буртасы» в рамках IХ летней Спартакиады учащихся России.

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Как сообщается на сайте областной спортшколы олимпийского резерва водных видов спорта, пензенская команда заработала 182 балла.

Лучшими стали представители Санкт-Петербурга, в активе которых 405 баллов. На втором месте расположилась сборная Москвы, у которой 339 баллов, на третьем — Воронежской области с 298 баллами.

Четвертое и пятое места заняли спортсмены из Московской и Саратовской областей, у которых 339 и 190 баллов соответственно.

В состязаниях принимали участие 80 прыгунов в воду 2004–2005 годов рождения из 11 регионов.