EN
14:00:30 Воскресенье, 11 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Евгений Кузнецов стал чемпионом Европы в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

09:40 | 11.08.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 11 августа 2019. PenzaNews. Евгений Кузнецов, выступающий за Пензенскую область и Ставропольский край параллельным зачетом, завоевал «золото» чемпионата Европы по прыжкам в воду по итогам соревнований на 3-метровом трамплине.

Евгений Кузнецов стал чемпионом Европы в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он стал сильнейшим с результатом 499,45 балла.

Вторым оказался Патрик Хаусдинг (Patrick Hausding) из Германии, заработавший 456,85 балла.

Замкнул тройку призеров Джеймс Хитли (James Heatly) из Великобритании, выступление которого судьи оценили в 439,90 балла, сообщает пресс-служба Федерации прыжков в воду России.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 5 по 11 августа.

По итогам турнира будет разыграно четыре олимпийские лицензии: две у мужчин и столько же у женщин — на трамплине высотой 3 метра и вышке.

В составе сборной России на чемпионате Европы выступают 12 человек — Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер, Виктор Минибаев, Руслан Терновой, Александр Белевцев, Илья Молчанов, Денис Клюкин, Кристина Ильиных, Ульяна Клюева, Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева и Виталия Королева.

Загрузка...
Читайте также
На улице Вяземского в Пензе мужчину ударили ножом в грудь Мэр Пензы поздравил строителей с профессиональным праздником
В Пензе вновь объявлен аукцион на строительство корпуса детсада на улице Депутатской В Никольске вступил в силу приговор виновнику ДТП, в котором пострадал мотоциклист
В Пензе объявлен аукцион на строительство корпуса детсада на Набережной реки Мойки Мэр поздравил жителей Пензы с Днем физкультурника
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама