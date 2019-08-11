Евгений Кузнецов стал чемпионом Европы в прыжках в воду с 3-метрового трамплина Спорт

Пенза, 11 августа 2019. PenzaNews. Евгений Кузнецов, выступающий за Пензенскую область и Ставропольский край параллельным зачетом, завоевал «золото» чемпионата Европы по прыжкам в воду по итогам соревнований на 3-метровом трамплине.

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Он стал сильнейшим с результатом 499,45 балла.

Вторым оказался Патрик Хаусдинг (Patrick Hausding) из Германии, заработавший 456,85 балла.

Замкнул тройку призеров Джеймс Хитли (James Heatly) из Великобритании, выступление которого судьи оценили в 439,90 балла, сообщает пресс-служба Федерации прыжков в воду России.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 5 по 11 августа.

По итогам турнира будет разыграно четыре олимпийские лицензии: две у мужчин и столько же у женщин — на трамплине высотой 3 метра и вышке.

В составе сборной России на чемпионате Европы выступают 12 человек — Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер, Виктор Минибаев, Руслан Терновой, Александр Белевцев, Илья Молчанов, Денис Клюкин, Кристина Ильиных, Ульяна Клюева, Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева и Виталия Королева.