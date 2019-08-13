Доходы шести пензенских бассейнов за полгода превысили 500 тыс. рублей Спорт

Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Шесть муниципальных плавательных бассейнов, расположенных в Пензенской области, получили доход от оказания платных услуг в период с января по июнь 2019 года на сумму свыше 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Наилучшие результаты показал бессоновский спортобъект — почти 1,4 млн. рублей. Рост доходов произошел в 16 бассейнах из 25, снижение — в четырех. В 20 учреждениях, расположенных в сельской местности, услуги оказаны более чем на 8,8 млн. рублей; в пяти объектах, действующих на территории городских округов, более чем на 7,8 млн. рублей.

Из 29 физкультурно-оздоровительных комплексов, которые работают в муниципальных районах, доход свыше 100 тыс. рублей получен в Сердобске, Иссинском районе, Бессоновке, Земетчинском районе и Никольске. В шести районах выручка составила менее 50 тыс. рублей, в 10 — менее 30 тыс.рублей.

Больше всего средств среди ФОКов городских округов заработали «Лесной» в Заречном, «Чайка», «Спутник» и «Олимп» в Пензе.