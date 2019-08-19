Пензенский губернатор объявил взыскание министру за отсутствие на теннисном турнире Спорт

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил взыскание министру физической культуры и спорта региона Григорию Кабельскому за то, что тот отсутствовал на теннисном турнире «Кубок единства – 2019» в минувшие выходные.

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«Приехали из многих городов Российский Федерации — из Мордовии, из Рязани, из Москвы, из Ульяновска, из Саратова. Вас я там не видел вместе с [заместителем председателя правительства Пензенской области Юрием] Денисовым», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 19 августа.

Иван Белозерцев выразил мнение, что присутствие министра могло бы помочь решить организационные вопросы в тот момент, когда пошел дождь и детские встречи пришлось перенести с субботы на воскресенье.

«Областное мероприятие — губернатор на этом мероприятии. На диване сидят с Денисовым! На диване сидят, начальники!» — возмутился глава региона.

Он потребовал, чтобы во время старта международных турниров по теннису «Penza Cup» и «Junior Penza Cup» все министры были на работе.

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«Не дай бог я позвоню, и никого не окажется, и где-то будет собака лаять на даче. Сразу заявление и свободен! Все должны выполнять свои обязанности. Работы у нас с вами много. Люди ждут участия и организаторских усилий руководителей муниципальных образований, членов правительства, министров, заместителей», — пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил Григорию Кабельскому проследить за тем, чтобы спортивно-оздоровительный комплекс «Семейный» был готов к состязаниям.

«Все проверить. Раздевалки, душевые привести в порядок. Осмотрите корты, места отдыха. Все, что положено, с руководством федерации тенниса организуйте, чтобы не было внеплановых отключений воды и электричества на время турнира. Организуйте точку продажи теннисных принадлежностей, присутствие болельщиков. Я думаю, они сами приедут», — сказал он.

Иван Белозерцев добавил, что необходимо подготовить флаги с логотипами турниров, качественный пьедестал, хорошее звуковое оборудование и экскурсионные маршруты для участников.