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До участия в чемпионате ВХЛ допущены 19 игроков пензенского «Дизеля»

12:19 | 20.08.2019 | Спорт

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Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Девятнадцать игроков пензенского профессионального клуба «Дизель» допущены до участия в чемпионате «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов по итогам проверки документов, поступивших в Высшую хоккейную лигу.

До участия в чемпионате ВХЛ допущены 19 игроков пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ВХЛ, в их числе два вратаря — Максим Борисов и Олег Назаров.

Также заявлены восемь защитников — Антон Антонов, Денис Бельский, Павел Володин, Константин Забавин, Дмитрий Киселев, Виталий Люлько, Владимир Марченко и Зигурдс Подзиньш.

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Кроме того, выступать за пензенский клуб будут нападающие Антон Андриянов, Булат Байкеев, Владислав Барулин, Никита Демин, Давид Думбадзе, Максим Колмыков, Павел Медведев, Артем Мелихов и Василий Хабаров.

Пресс-атташе «Дизеля» Филипп Митрофанов пояснил ИА «PenzaNews», что еще несколько игроков будут дополнительно заявлены позднее.

По его словам, такая возможность существует до февраля.

В чемпионате «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» примут участие 34 клуба. Пензенский «Дизель» будет выступать в дивизионе «В» конференции №1.

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