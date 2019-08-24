Шамиль Тарпищев посетит в Пензе теннисный турнир с призовым фондом 25 тыс. долларов Спорт

Пенза, 24 августа 2019. PenzaNews. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посетит в Пензе международный женский турнир «Penza Cup – 2019», призовой фонд которого составляет 25 тыс. долларов. Об этом сообщил президент региональной федерации тенниса, генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой», депутат Законодательного собрания Пензенской области Олег Кочетков.

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По его словам, не исключено, что Шамиль Тарпищев выйдет на корт, чтобы сыграть в теннис с губернатором Иваном Белозерцевым.

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«Наша главная задача — возобновить турнир после 7-летнего перерыва, но чтобы его организовать и провести, требуется консолидация многочисленных усилий и соответствующие условия. Ведь нужно давать игрокам приехать не ради одного турнира ITF в одном городе, а ради хотя бы 2–3 подряд, и чтобы переезды были не слишком длинными. Так что на будущее требуется достичь взаимопонимания с соседними регионами», — пояснил Олег Кочетков в ходе пресс-конференции, состоявшейся в областном министерстве физкультуры и спорта в минувшую пятницу, 23 августа.

Он уточнил, что в соревнованиях, которые пройдут на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» с 26 августа по 1 сентября, примут участие 32 спортсменки, в том числе 123-я ракетка мира Виталия Дьяченко из Сочи и Софья Смагина из Пензы, которая учится в США, сообщает пресс-служба регионального парламента.