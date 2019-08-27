Тарпищев и Белозерцев открыли международный теннисный турнир в Пензе Спорт

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев открыли международный женский турнир «Penza Cup – 2019» во вторник, 27 августа.

Фото: Pnzreg.ru

«Теннис — это второй вид спорта по популярности после футбола. Мне очень приятно, что добрые традиции в Пензе сохраняются и развиваются», — отметил Шамиль Тарпищев.

Он подчеркнул, что в областном центре созданы прекрасные условия для занятий.

«Я думаю, что система, которую мы с вами налаживаем, по развитию тенниса в регионах будет благодатной именно здесь», — добавил руководитель федерации.

В свою очередь Иван Белозерцев пояснил, что Пензенская область готова принимать турниры международного уровня.

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«Нашим гостям — спортсменам и тренерам из других государств — мы хотели бы открыть наше сердце и наш регион», — сказал он, пригласив теннисистов в свободное от соревнований время ознакомиться с достопримечательностями Пензы и области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, участниками международного женского турнира ITF «Penza Cup – 2019», который будет проводиться на кортах спорткомплекса «Семейный» в Пензе до 1 сентября, стали более 100 теннисисток из России, Турции, Сербии, Украины, Белоруссии, Боснии и Герцеговины.

Призовой фонд составляет 25 тыс. долларов.

Специально для соревнований мастера из Никольска изготовили хрустальный приз в виде ракетки.

Одновременно на кортах «Семейного» проводится международный детский турнир «Junior Penza Cup», объединивший более 60 юных спортсменов.