Команда «Российская пресса» обыграла в хоккей сборную пензенского правительства Спорт

Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Команда «Российская пресса», в состав которой вошли сотрудники федеральных СМИ, одержала победу над сборной правительства Пензенской области со счетом 6:5 в товарищеском матче, состоявшемся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в минувший четверг, 5 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Перед началом встречи губернатор, капитан команды региона Иван Белозерцев поприветствовал болельщиков и игроков, отметив, что жители Пензенской области чтут спортивные традиции.

«Я благодарю команду соперников за то, что они нашли время и откликнулись на наше приглашение, позволили подарить пензенцам яркий спортивный праздник», — сказал он.

Глава региона напомнил, что в 2018 году представители региона уже играли со сборной российских журналистов.

«В этом году команда наших соперников усилена — в нее включены чемпионы мира по хоккею, обладатели кубков мира, а это значит, что игра будет еще интересней», — добавил Иван Белозерцев.

В перерыве матча губернатор вручил спортинвентарь и экипировку призерам всероссийских соревнований «Золотая шайба», сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.