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В Пензе «Дизель» разгромил «Ценг Тоу»

09:02 | 11.09.2019 | Спорт

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Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» одержал победу со счетом 6:0 над китайским клубом «Ценг Тоу» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов, который состоялся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в минувший вторник, 10 сентября.

В Пензе «Дизель» разгромил «Ценг Тоу». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дизель» с первых минут стал играть в зоне гостей, но счет удалось открыть только 12-й минуте. Гол Артуру Гайдуллину забил Данила Попов. Затем до перерыва Василий Хабаров и Павел Володин довели отрыв до трех шайб.

В середине встречи Максим Колмыков отправил в ворота китайского клуба четвертую шайбу.

В заключительном игровом отрезке Антон Андриянов и Никита Ли записали еще два точных попадания на свой счет.

Таким образом, после трех игр пензенский клуб находится на пятой строчке турнирной таблицы с четырьмя очками.

Следующий матч «Дизель» проведет на выезде с клубом «Рязань» в предстоящее воскресенье, 15 сентября.

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