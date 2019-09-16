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За победу в игре «Сурский рубеж» поборются 33 команды пензенских школьников

09:15 | 16.09.2019 | Спорт

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Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. 33 команды школьников Пензенской области примут участие в финале первой областной военно-спортивной игры «Сурский рубеж» которая состоится на базе детского оздоровительного лагеря «Юность» в селе Ключи.

За победу в игре «Сурский рубеж» поборются 33 команды пензенских школьников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Все они отобраны по результатам муниципальных этапов. В состав каждой команды входит восемь человек — семеро школьников в возрасте от 14 до 16 лет, из них не менее двух девушек, а также руководитель.

Им предстоит продемонстрировать навыки ориентирования на местности, военно-спортивной подготовки, оказания первой доврачебной помощи.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, за I место будет вручен сертификат на 500 тыс. рублей, за II — на 300 тыс. рублей, за III — на 200 тыс. рублей. Все участники игры и почетные гости получат памятный значок «Сурский рубеж».

Финал игры состоится с 18 по 20 сентября.

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