Пензенский «Дизель» в Нижнем Новгороде обыграл «Торпедо-Горький» Спорт

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» одержал победу над командой «Торпедо-Горький» в выездном матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов в минувший четверг, 19 сентября.

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В первом периоде в составе гостей отличились Никита Ли и Данил Макаров.

Во втором отрезке встречи хозяева льда сократили разрыв в счете. Шайбу в ворота пензенцев отправил Денис Почивалов — 1:2.

В заключительном периоде хоккеист «Дизеля» Алексей Князев поставил финальную точку в матче — 1:3.

Таким образом, после шести игр пензенский клуб набрал 7 очков и поднялся на девятую строчку турнирной таблицы.

Следующий матч команда проведет дома 25 сентября. Ее соперником станет «Зауралье».