Чемпионат Пензенской области по трофи-рейдам пройдет 5–6 октября Спорт

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Чемпионат Пензенской области по трофи-рейдам пройдет в Городищенском районе в предстоящие выходные, 5 и 6 октября.

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Как сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона, на линейном спецучастке экипажи будут обязаны строго соблюдать заданный маршрут и коридор. Элементы ориентирования на местности будут сведены к минимуму.

Гонщикам предстоит пройти реки вброд, преодолеть болота, ямы, траншеи и холмы.

Старт будет даваться отдельно для каждой зачетной категории с разницей в 30 минут.

Ожидается, что участниками чемпионата станут более 40 экипажей из Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областей и Мордовии.

Для зрителей планируется подготовить несколько контрольных точек. Место для наблюдения за ходом гонки будет расположено в непосредственной близости от придорожного комплекса «Витязь» — на 676 км федеральной трассы М5 «Урал» по левую сторону дороги при движении со стороны Пензы, в районе поворота к деревне Луговые Выселки.