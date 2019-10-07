В Пензенской области будет разработана программа популяризации скандинавской ходьбы Спорт

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Программа, направленная на популяризацию скандинавской ходьбы, должна быть запущена в Пензенской области в 2020 году. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 7 октября.

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По его словам, реализовывать ее необходимо на условиях софинансирования из бюджетов региона и муниципальных образований.

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Глава региона пояснил, что в рамках данной программы до 1 апреля следует сшить комплекты формы для участников клубов любителей скандинавской ходьбы, причем каждый район может выбрать свой цвет, чтобы ярко выглядеть на мероприятиях областного уровня.

В свою очередь министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский сообщил, что до 1 ноября в районы будет передано 2,7 тыс. палок для занятий скандинавской ходьбой.

«В каждый клуб мы отдадим еще специальные браслеты для контроля за здоровьем», — сказал он, добавив, что с помощью «умных» гаджетов активисты смогут следить за своим давлением и пульсом.